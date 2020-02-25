الذهب يتراجع عن ذروة 7 أعوام لكن مخاوف الفيروس تكبح الخسائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في 7 أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين ارتفع الذهب 2.8 في المائة إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير 2013. وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في أمريكا 1.6 في المائة إلى 1650.60 دولار.

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة. وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 7 حالات أمس في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2637.25 دولار للأوقية. أما الفضة فقد خسرت 0.7 في المائة إلى 18.50 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر في الجلسة السابقة واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.