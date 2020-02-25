أمير المدينة المنورة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين «الأمر بالمعروف» وعدد من الجامعات

شهد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرات تعاون بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
ووقع المذكرات من جانب الرئاسة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام، ومن جانب جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، ومن الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومن جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الدكتور نبيل بن علي الراجح.
وتهدف المذكرات إلى تحقيق التعاون في مجالات الدراسات والاستشارات والبحوث العلمية والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعات العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق الأهداف.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن المذكرات تصب في خدمة المجتمع وتثري البحث العلمي، وتسهم في إيصال رسالة الرئاسة من خلال الكليات والمعاهد العلمية في المنطقة التي تقوم الجامعات بخدمتها، مثمنا رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لتوقيع مذكرات التفاهم، ودعمه فرع الرئاسة العامة في منطقة المدينة المنورة.
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