رئيسة هيئة الموسيقى: نبني منظومة متكاملة لنشر الوعي الثقافي في المجتمع

أكدت جهاد الخالدي رئيسة هيئة الموسيقى العمل على بناء الاستراتيجيات الخاصة لتهيئة وإنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية في المملكة وتطبيقها، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة وفعالة تساعد على نشر الوعي الثقافي والتذوق الموسيقي في المجتمع.

ووجهت الموسيقية السعودية شكرها للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، على ثقته بتعيينها رئيسة تنفيذية لهيئة الموسيقى التي تم إطلاقها أخيرا ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة لوزارة الثقافة، مشيرة إلى حرصها على تقديم كل ما يحقق تطلعات وزارة الثقافة في خدمة قطاع الموسيقى.

وأوضحت الخالدي أن هيئة الموسيقى تسعى إلى ترجمة أهداف وزارة الثقافة في أن تجعل الثقافة نمط حياة للمجتمع بدءا من إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لدراسة علم الموسيقى ليشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب احتضان وتمكين الأطفال الموهوبين. وأكدت أهمية تعليم الموسيقى للأطفال ولا سيما أنها علم وفن، وأن هذا التأسيس سيكون مفيدا للجميع وسيعمل على تهيئة شباب مبتكر ومبدع ومتوازن في جميع التخصصات العلمية وليس فقط على من سيحترفون الموسيقى لاحقا.

وأوضحت الخالدي التي تخرجت في معهد الكونسيرفتوار في تخصص "كمانجة وتربية موسيقية"، الحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال، التي عملت في وظائف قيادية وإدارية في القطاعين الخاص والحكومي، أن تنفيذ استراتيجيات هيئة الموسيقى في المجتمع سيكون تحت شعار "الموسيقى للجميع" وستتجه فيها الهيئة نحو مناطق جديدة من النشاط الموسيقي سواء على مستوى التعليم أو مستوى الأنشطة والفعاليات.

وأضافت رئيسة هيئة الموسيقى، أن مشروع "الموسيقى للجميع" سيتضمن تقديم برامج تعليمية لمختلف فئات المجتمع، التي ستشمل الصغار بأعمار أقل من ستة أعوام، والأطفال من سبعة إلى 16 عاما، وتخصصات جامعية، حيث سيتم تصميم برامج تعليمية وتدريبية وفق المناهج الموسيقية العالمية.