«بوليفارد الرياض» .. وجهة الزوار للتسوق بـ 91 متجرا محليا وعالميا

جذبت منطقة التسوق في "بوليفارد الرياض" أهالي العاصمة وزوارها، وذلك بوجود أكثر من 91 متجرا محليا وعالميا من الماركات المختلفة في مكان واحد، وسط أجواء شتوية مميزة. ورصدت "الاقتصادية" حرص الزوار على التسوق من هذه المتاجر العالمية، التي تنوعت معروضاتها المناسبة لكل فئات المجتمع صغارا وكبارا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص المطاعم المحلية والعالمية في "بوليفارد الرياض" على تقديم الأكلات الشتوية المناسبة في مثل هذه الأجواء الباردة. وحظيت المنطقة طيلة الفترة الماضية بعديد من الفعاليات المتنوعة الثقافية والمسرحية والرياضية، إضافة إلى برامج مخصصة للصغار والكبار، فيما أسهمت مشاركات القطاعات الحكومية في نجاح الفعاليات. وسجلت منطقة "بوليفارد الرياض" الأكثر حضورا جماهيريا خلال الموسم، حيث تعد واجهة لعشاق السهر والتسوق. وكانت "الترفيه" حددت سعر تذكرة الدخول بـ50 ريالا بدلا من 100 ريال لكل أيام الأسبوع، إضافة إلى تخفيضات في المطاعم لتصل إلى 250 ريالا للشخص الواحد.

وهدف الموسم إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة، إلى جانب إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي، وكذلك تطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، وكذلك تنويع النشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة، وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف الموسم إلى تعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم.