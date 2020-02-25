وصية أسطورة هوليوود .. 61 مليون دولار «للخير» ولا شيء لابنه

قرر أسطورة هوليوود الممثل الأمريكي الراحل، كيرك دوجلاس، وهب ثروته الضخمة كلها، للمؤسسات الخيرية، بينما لم يترك شيئا لابنه الممثل مايكل دوجلاس، وفقا لـ"رويترز".
وتوفي الممثل السابق كيرك دوجلاس، (103 أعوام)، مطلع الشهر الحالي، بعد صراع طويل مع المرض. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كيرك دوجلاس ترك 61 مليون دولار، ذهبت كلها لمؤسسات خيرية، ستشرف على توزيعها مؤسسة "دوجلاس الخيرية"، بينما لم يشمل كيرك ابنه مايكل، الممثل الشهير أيضا، في الوصية.
وكان مايكل، (75 عاما)، قد أعلن وفاة والده في 5 شباط (فبراير) الحالي، عبر منشور مؤثر في صفحته على "إنستجرام"، وقال مايكل في تصريح حصري لمجلة "بيبول"، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتي رحيل كيرك دوجلاس عنا".
وشارك دوجلاس الأب في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود وجعلته أفلام مثل، "سبارتاكوس" و"ذا فايكينجز"، واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات.
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