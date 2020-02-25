دفاع الأهلي .. في العيادة

اتفقت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي مع المدرب الصربي فالدان ميلويفيتش حيال الأمور المادية المتعلقة بتوقيع عقده رسميا، ليتولى بموجبه الإشراف فنيا على فريقها لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لنظيره السويسري كرستيان جروس الذي أقيل أخيرا، على أن يبدأ مهامه بعد لقاء النصر بعد غد في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تأهبا للقاء النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووافق مسؤولو الأهلي على الاشتراطات المالية التي وضعها فالدان، حيث وافق على تدريب فريقهم مقابل 1.6 مليون يورو.

من جهة أخرى، سلم الجهاز الطبي في الأهلي نظيره الجهاز الفني تقريرا طبيا يتضمن الحالة البدنية لكل من معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، وعبدالباسط هندي من أجل معرفة المدة الزمنية الخاصة بعودة كل منهم للمشاركة مع الفريق، ولا سيما أنهم يجيدون اللعب في خط الدفاع، ولن يكون بإمكانهم اللعب أمام النصر، بعد أن لازموا عيادة النادي.

ميدانيا، فضل المدرب الوطني مازن بهكلي شرح الخطة الفنية التي ينوي تطبقيها أمام النصر أثناء محاضرته اللاعبين قبل بدء المران، حيث طالبهم بالتطبيق أثناء المناورة الميدانية.

من ناحية أخرى، أدى اللاعب البوسني ألفيس ساريتش تدريبات لياقية باللف حول المضمار ضمن برنامجه التأهيل.