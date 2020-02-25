القاسم: سلامة أنديتنا من «كورونا» .. أهم

ينتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارا بتأجيل مباراتي النصر، والتعاون، أمام سباهان أصفهان، وبیرسبولیس الإيرانيين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، التي كان من المفترض أن تلعب الثلاثاء المقبل، إثر انتشار فيروس كورونا، الذي يضرب إيران وعديدا من الدول الآسيوية. واعتذر الاتحادان البحريني والكويتي، عن احتضان مباراتي النصر والتعاون، أمام سباهان وبيروزي الإيرانيين، في الوقت الذي أعلن فيه النصر، أنه "سيراسل اتحاد القدم، لمخاطبة الآسيوي، بتأجيل مباراته تحت ضيافة سباهان، المقررة في الثالث من الشهر المقبل في طشقند الأوزبكية حرصا على سلامة الفريق".
وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر خاص، أن الاتحاد "الآسيوي"، يدرس الوضع في إيران، بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد السعودي وبعض الاتحادات التي ستخوض فرقها مواجهات مع فرق إيرانية أو تلك المقرر أن تكون ملاعبها أراضي محايدة لبعض مباريات الأندية السعودية، بعد تشديد إجراءات السفر بين الدول الآسيوية التي تسببت في تأجيل "الآسيوي" عقد اجتماع المكتب التنفيذي المقرر في الـ14 من آذار (مارس).
وقال "الآسيوي" في بيان "القرارات الحكومية التي اتخذتها عديد من الدول بتشديد إجراءات السفر تعني صعوبة وصول عديد من الأعضاء في المكتب التنفيذي إلى البحرين، كان إجراء لا بد منه لذا تم تأجيل الاجتماع".
من جهته، شدد إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي، أنهم على تواصل مستمر مع "الآسيوي" بخصوص وضع مباريات الفرق السعودية أمام نظيرتها الإيرانية، ووضعية الأراضي المحايدة خاصة المواجهتين القريبتين في البطولة للنصر والتعاون، وقال "الاتحاد السعودي على تواصل يومي مع الاتحاد القاري وتنسيق مع الأندية المشاركة في البطولة، بالأمس كنت شخصيا على تواصل مع رئيس إدارة المسابقات في الاتحاد القاري، وبالتالي فإن وضع المباريات قائم حسب الجدول الحالي ما لم يصدر جديد"، منبها إلى أنه حتى الآن لم يصدر "الآسيوي" تحذيرا من اللعب أمام الإيرانيين.
وأتم "بخصوص الأراضي المحايدة، هناك دول منعت دخول أصحاب الجنسية الإيرانية لأراضيها، لكن أيضا هناك دول آسيوية مرحبة باستضافة مباريات البطولة على الأراضي المحايدة في ملاعبها. قريبا ستكون الصورة أوضح، فنحن نتابع الموضوع بحرص كبير، وسلامة أنديتنا وممثلينا تبقى الأهم".
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