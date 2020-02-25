النقل إلى «الملز» بـ 10 آلاف دولار

سيتعين على الاتحاد السعودي لكرة القدم، توفير عشرة آلاف دولار، إلى جانب مباراة تجريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليكون ثالث الملاعب المعتمدة رسميا لتطبيق تقنية الفيديو المساعد الـVAR في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حال استقر على نقل مباراة الشباب، والاتحاد، في ذهاب نصف النهائي، إلى "الملز" لاعتماده بدلا عن ملعب الأمير خالد بن سلطان، إلى جانب الوضع في الحسبان إمكانية تأجيل اللقاء في ظل ارتباطات الشركة المسؤولة عن توفير التقنية.

وكان الاتحاد، قد خاطب أمس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبا بتحويل ملعب مباراة الشباب، إلى الملز، بسبب طاقته الاستيعابية الكبيرة التي توفر حضورا جماهيريا أكبر.

من جهته، بين طلال آل الشيخ، مدير كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أن اختيار ملعب الأمير خالد بن سلطان، لاستقبال مباراة الشباب والاتحاد، جاء بموجب خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستتم مراجعته، خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاحتياجات اللازمة، وفقا للائحة الخاصة بالبطولة المستمدة من الاتحاد الدولي "فيفا".

من جانب آخر، أقرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركتهما في البطولة العربية، لتلعب 11 مارس المقبل، مع نقل مباريات الشباب في الجولات 21، 24، 27، 29 أمام ـ العدالة، التعاون، أبها، والحزم، إلى ملعبه بدلا من الملز، بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.