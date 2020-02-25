بورصات الخليج تهبط بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا

تراجعت بورصات الخليج اليوم الإثنين بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول أخرى بخلاف الصين، مما ألقى بظلال قاتمة على توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتصدر مؤشر أبوظبي التراجعات بعدما أغلق دون 5000 نقطة ليخسر 2.2 في المائة، فيما هوى سهم بنك أبوظبي الأول 4.5 بالمئة مسجلا أقل مستوى منذ مايو.

وفي الكويت تراجع المؤشر 1.7 المائة وفقد مؤشر البحرين 0.5 المائة بعدما أعلن البلدان عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من إيران.

و تراجعت جميع الأسهم في سوق قطر حيث هبط المؤشر 1.3 في المائة، فيما فقد سهم مصرف الريان 2 في المائة، وبنك قطر الوطني 1 في المائة.

فيما فقد مؤشر دبي نحو 0.8 المائة، متاثر بأداء سهما إعمار العقارية والعربية للطيران التي تراجعت 2.6 بالمئة لكل منهما.

ودفع "كورونا" الأسهم السعودية إلى تسجيل أسوأ أداء يومي في 9 أشهر، حيث تراجع المؤشر العام بنحو 2.95 في المائة، ليغلق عند مستوى 7747 نقطة وهو أدنى أغلاق في 15 أسبوع، واستمرت خسائر الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من أثر الفيروس في ظل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، حيث افتتحت الاسهم الامريكية باكبر تراجع نقطي منذ فبراير 2018.