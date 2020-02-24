مبيعات مكبرات الصوت الذكية نمت 70 % العام الماضي

مع انتشار أنظمة المنازل الذكية وارتباط الأجهزة بعضها بعضا، بات عديد من المستخدمون يعتمدون على المكبرات الصوتية الذكية أثناء وجودهم في المنزل، الأمر الذي أدى إلى نمو المبيعات العالمية لمكبرات الصوت الذكية وإيصالها إلى مستوى قياسي خلال عام 2019، حيث بلغت الشحنات العالمية لها 146.9 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70 في المائة مقارنة بعام 2018.

وأشار تقرير شركة تحليلات السوق Strategy Analytics حول سوق مكبرات الصوت الذكية أن شركة أمازون لا تزال تتصدر القائمة في الولايات المتحدة بفارق كبير، إلا أن التقرير أظهر انخفاض حصتها من السوق العالمية مع اكتساب البائعين الصينيين زيادة في الطلب خلال العام الماضي، ومع ذلك، استمرت السماعات الذكية Echo من "أمازون" في قيادة مبيعات مكبرات الصوت الذكية في جميع أنحاء العالم بحصة قدرها 26.2 في المائة في عام 2019. لكن الحصة كانت أعلى من ذلك في عام 2018 بواقع 33.7 في المائة.

ومع أن شركتي أمازون وجوجل من أبرز المتنافسين في السوق، إلا أن انخفاض حصة "أمازون" لم تستفد منه "جوجل"، بل على العكس، عانت الشركة انخفاض حصتها من 25.9 في المائة في عام 2018 إلى 20.3 في المائة في عام 2019، ومع ذلك، حافظت "أمازون" و"جوجل" في عام 2019 على الصدارة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث استحوذتا على أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات مكبرات الصوت الذكية، وفي الوقت ذاته، شهدت الشركات الصينية، بايدو، وعلي بابا، وشاومي جميعها، زيادة في حصصها خلال 2019. وبقيت شركة أبل في المركز السادس لا تتعدى 4.7 في المائة.

وبحسب التقرير، فإن الأرقام أفضل إلى حد ما عند النظر إلى الربع الرابع من عام 2019 وحده، وذلك بفضل موسم التسوق خلال الإجازات، إذ خفض البائعون أسعار مكبرات الصوت الذكية للفئة المنخفضة؛ لتشجيع عمليات الشراء وتشغيل مبيعات الإجازات الأخرى. وفي ذلك الربع، قادت شركة أمازون السوق بشحن 15.8 مليون وحدة، تلتها "جوجل" بنحو 13.9 مليون وحدة، ثم العلامة التجارية الصينية بايدو بنحو 5.9 ملايين وحدة.

وبلغت مبيعات مكبرات الصوت الذكية في الربع الرابع 55.7 مليون وحدة، وهي أعلى نسبة حتى الآن. وكان ذلك مدفوعا بمبيعات الإجازات القوية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019. وإضافة إلى ذلك، تحسنت أعمال مكبرات الصوت الذكية من "جوجل" بعد تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة، حتى مع الآثار المترتبة على حالة العرض والطلب الناجمة حاليا عن تفشي فيروس كورونا، توقع التقرير أن يكون عام 2020 عاما قياسيا آخر لمكبرات الصوت الذكية.