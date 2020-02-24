استقالة رئيس قطاع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد في بنك أوف أمريكا

قالت مصادر مطلعة إن وودي بويز رئيس قطاع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد في بنك أوف أمريكا الأمريكي قرر ترك البنك والبحث عن فرصة أخرى خارجه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه تم الإعلان عن استقالة بويز الذي يعمل في بنك أوف أمريكا منذ 20 عاما، من خلال مذكرة داخلية لموظفي المجموعة، مشيرة إلى أنه تم تعيين بويز في منصبه الحالي في العام الماضي وكان في السابق رئيسا مشاركا لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه بنك أوف أمريكا مثل البنوك الكبرى في العالم إلى تعزيز علاقاته بشركات العائلات الثرية في العالم والشركات الساعية إلى صفقات الاستحواذ وصناديق الثروة السيادية للاستفادة من الصفقات التي تعقدها هذه الجهات.

وأجرى البنك الأمريكي سلسلة تعيينات في العام الماضي منها تعيين أندرياس لولوبيس رئيس قطاع الشركات العائلية الخاصة ولوران دومي وفيجاي رالهان كرئيسين مشاركين لقطاع الرعاية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان بنك أوف أمريكا قد قام بأعمال الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات في الشرق الأوسط خلال الشهور الأخيرة ومنها الطرح العام الأولي لسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو واستحواذ أرامكو على شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة سابك بقيمة 69 مليار دولار.

