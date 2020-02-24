انهيار أرباح مجموعة "بنك أوف آيرلاند جروب" المصرفية خلال العام الماضي

أعلنت مجموعة "بنك أوف آيرلاند جروب" المصرفية اليوم تراجع أرباحها خلال العام الماضي إلى 758 مليون يورو (821 مليون دولار) وهو ما يصل بالكاد إلى خمس أرباحها في العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع تكاليف المخالفات إلى 215 مليون يورو وهو ما يزيد عن التوقعات بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وأعلنت المجموعة اعتزامها صرف توزيعات بقيمة 17.5 سنت لكل سهم وهو أقل من توقعات المحللين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه تراجع سعر سهم "بنك أوف أيرلاند جروب" الأيرلندي اليوم الاثنين إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر بعد الانخفاض الحاد للأرباح، وارتفاع تكاليف المخالفات بأكثر من التوقعات والتوزيعات النقدية المخيبة لآمال المستثمرين.

وذكر بنك أوف أيرلاند في بيان إن"البيئة التي تعمل فيها المجموعة تغيرت فعليا وأصبحت أشد صعوبة".

وتراجع سهم البنك بنسبة 6.6%، بعد تراجعه بنسبة 3.2% إلى 3.85 يورو في ظهيرة اليوم لتصل قيمته السوقية إلى 4.1 مليار يورو.

وتراجع سهم مجموعة "أيه.آي.بي جروب" المصرفية المنافسة بنسبة 2% كما تراجعت أسهم البنوك في مختلف أنحاء أوروبا اليوم، حيث تكافح الدول لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المتحور الجديد خارج الصين.

وقال دايرميد شيريدان وستيفن ليونز المحللان في مؤسسة دافي للاستشارات القول إن العمل المصرفي في هذه الظروف صعب، وخفضت توقعاتها لأرباح القطاع المصرفي بنحو 5%.