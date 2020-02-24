تداعيات "كورونا" .. داو جونز يهوي 979 نقطة في دقائق.. والسوق الإيطالية الأسوأ وتراجعات كبيرة في الأسواق العالمية والخليجية

هبطت بورصات العالم بحدة اليوم الإثنين مع تسارع انتشار فايروس كورونا خارج الصين، ما يضع النشاط الاقتصادي والنمو تحت مزيد من الضغط .

وبدأت الأسهم الأمريكية جلستها الإثنين على تراجع كبير وسط تخوف المستثمرين من تباطؤ بعيد الأمد في الاقتصاد العالمي، فسجل مؤشر داو جونز تراجعا بنسبة 3,12% أكبر انخفاض يومي منذ فبراير 2018 إذ تراجع بنحو 979 نقطة خلال دقائق بعد الافتتاح، في حين تراجع مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 3.2 في المائة وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4 في المائة.

وتخطى تراجع بورصات فرانكفورت ولندن وباريس 3 في المائة، فيما هبطت بورصة ميلانو بأكثر من 5 في المائة وخسر مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو 3,6%.

فيما تراجعت الأسواق الخليجية جميعها وبنسب متفاوته، حيث تراجعت الأسهم السعودية بنحو 2.95 في المائة لتسجل أسوا أداء يومي في 9 أشهر، كذلك تراجعت سوق أبو ظبي بنحو 2.2 في المائة ونحو 0.8 في المائة لسوق دبي.

وفي الكويت تراجع المؤشر 1.7 في المائة وفقد مؤشر البحرين 0.5 في المائة بعدما أعلن البلدان عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من إيران.