اتحاد الرياضة للجميع يطلق دوري كرة القدم للسيدات

بمبادرة من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبحضور الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد، أُطلق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، خلال حفل التدشين الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض، بحضور عدد كبير من المهتمين في المجال الرياضي داخل المملكة وخارجها ، والفرق الرياضية، ووسائل الإعلام، وشهد الحفل الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الذي يجسد الوحدة والوئام والروح الرياضية بين اللاعبين.

وسينطلق الدوري الذي سيقام لأول مرة بتمويل كامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق. حيث سيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

من جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد آل سعود بإطلاق الدوري، وقال: "بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا، وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة، والعمل على دعمه".

وأضاف سموه "خطوة إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع، هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة ، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطًا وصحة". وتابع :" إن دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية ، يعتبر خطوة مهمة للمستقبل، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق".

على صعيد آخر قالت السيدة شيماء بنت صالح الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد، "إن تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية". واضافت "نحن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة مهمتنا، بهدف تنمية مجتمع صحي ونشط في المملكة، وسنواصل إشراك المعنين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف معًا".

وأضافت: " أدى هذا النشاط إلى تحولً نوعيً في رياضة المرأة في المملكة ، وإن دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي سيسهم في تحقيق العديد من المكاسب الفنية والإدارية بالإضافة إلى زيادة الخبرات الرياضية".

وكشفت عن عدد من ورش العمل المكثفة التي أقيمت خلال الفترة الماضية من أعضاء الاتحاد برئاسة السيدة سارة الجعويني، مدير إدارة التطوير الرياضي في الاتحاد، من أجل ضمان وجود بنية تحتية قوية دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي ، وفق مقاييس جيدة وطويلة الأمد".

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يؤكد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة. وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

ومن بين الأشياء المهمة في برنامج الدوري، أنه يتم تنظيم دورات تدريب وتحكيم من قبل اتحاد الرياضة للجميع، للمساعدة في كل ما تحتاجه المرأة في مجال الرياضة، كما يتم تدريب السيدات على اللعب وعلى التحكيم.

وسيكشف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لاحقا عن كافة التفاصيل المتعلقة ببطولات الدوري الإضافية على المستوى المجتمعي ، ومباريات كرة القدم، والمهرجانات التي تستهدف الفتيات في سن الـ 16 عاما وما دون. وتحت شعار "ما وراء كرة القدم" ، سيعمل الدوري على بناء قاعدة رياضية صلبة تسهم في مشاركة فتيات ما دون الـ15 عاماً في المباريات القادمة.

هذا، وسيكون لإطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي ، تأثير إيجابي على المملكة وأيضا على المنطقة بشكل عام، إذ أنه سيساهم في دعم مشاركة النساء في الألعاب الرياضية، وتحديد أولويات اللياقة البدنية للمرأة.

ودعت اللجنة المنظمة للدوري ، الفرق واللاعبات إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي التالي: www.wfl-sa.com

عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع:

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم ؛ (2) المجتمع والتطوع ؛ (3) اللياقة البدنية والصحة ؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصًا للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.