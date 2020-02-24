السعودية : لا يوجد أي خطورة على المواطن المصاب بـ "كورونا" في الكويت

أكدت السفارة السعودية لدى الكويت أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس (كورونا) في الكويت مستقرة ولله الحمد ولا يوجد هناك أي خطورة عليه. مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في الكويت للاطمئنان على حالته. معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها والاتصال عند وجود حالة طارئة "لا سمح الله" على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة ( 0096551121069).