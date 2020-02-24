"تداول" : إدراج أدوات الدين الحكومية بقيمة 3.98 مليار ريال الأربعاء المقبل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (3,988,240,000) ريال التالية تفاصيلها : الإصدار رقم 15-02-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 3,988,240,000 ريال على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداء من يوم الأربعاء 26/02/2020.