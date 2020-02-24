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أخبار الشركات- محلية

"اللجين" تعلن تغيير اسمها إلى شركة اللجين القابضة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة اللجين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية التاسعة على تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة بشأن تغيير أسم الشركة من شركة اللجين الى شركة اللجين القابضة.

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