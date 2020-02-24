أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (508,000,000) ريـال التالية تفاصيلها : زيادة في إصدار رقم07-01-2020 (رمز تداول : 5283) بقيمة 508,000,000 ريال ليصل إلى 1,223,005,000 ريال. على ان يتم إدراج الزيادة ابتداء من غدا الثلاثاء 25/02/2020.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "تداول" : إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة 508 ملايين ريال غدا الثلاثاء
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
أضف تعليق