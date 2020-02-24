"تداول" : إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة 508 ملايين ريال غدا الثلاثاء

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (508,000,000) ريـال التالية تفاصيلها : زيادة في إصدار رقم07-01-2020 (رمز تداول : 5283) بقيمة 508,000,000 ريال ليصل إلى 1,223,005,000 ريال. على ان يتم إدراج الزيادة ابتداء من غدا الثلاثاء 25/02/2020.