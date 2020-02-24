"كورونا" يدفع الأسهم السعودية إلى أسوأ أداء يومي في 9 أشهر

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم متراجعة بنحو 3 في المائة كأسواء أداء يومي منذ 9 أشهر، بضغط من غالبية الأسهم والتي تأثرت بتطورات فايروس كورونا والتي ألقت ظلالها على أسواق المنطقة والأسواق العالمية اليوم.

وتراجعت أسهم 34 شركة بأكثر من 5 في المائة، فيما أغلقت 186 شركة باللون الأحمر، وعكست 8 شركات الإتجاه السائد لتغلق باللون الاخضر، بقيادة سهم "الوطنية للتعليم" والتي أغلقت بالحد الأعلى من المكاسب عند 10 في المائة.

وضغطت الأسهم القيادية على حركة المؤشر العام بقيادة أسهم "الراجحي" والذي فقد 3.7 في المائة يليه أسهم "سابك" المتراجعة 4 في المائة وكذلك "أرامكو" والتي فقدت نحو 1.9 في المائة.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 2.95 في المائة أو ما يعادل نحو 235 نقطة ليغلق عند مستوى 7747 نقطة، كأدنى إغلاق في 15 أسبوع، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 4.47 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 181.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 210.7 ألف صفقة.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1 في المائة، وبتداولات عند 14.1 مليون ريال وذلك عبر تداول 248.4 ألف سهم.