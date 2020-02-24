"الاستثمار" يربح 239 مليون ريال في 2019 بانخفاض 59%

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حقق صافي ربح بلغ 239 مليون ريال مقارنة بربح 576 مليون ريال في عام 2018 بانخفاض 85.5%.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 58.5% بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، و مكاسب من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح".