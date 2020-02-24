"المعذر ريت": إتمام شراء عقار بقيمة 32.55 مليون ريال

أعلنت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" إتمام صفقة شراء عقار مدارس النخبة التربوية في مدينة عنيزة لصالح صندوق "المعذر ريت" بقيمة بلغت 31 مليون ريال مضافا لها ضريبة القيمة المضافة بـ 1.55 مليون ريال ليصبح اجمالي المبلغ 32.55 مليون ريال.

وقالت الشركة: "تم توقيع عقد تأجير العقار بالكامل مع البائع شركة المعارف الإبداعية التعليمية التربوية، بعقد ملزم صافٍ من جميع المصاريف، لمدة 15 سنة بقيمة إيجارية تبلغ 2,635 مليون ريال (مليونان وستمائة وخمس وثلاثون الف ريال)، وبعائد سنوي 8.5 %".

وأكدت الشركة أن المستأجر قدم ضمانات إيجارية عبارة عن سندات لأمر لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائيا لنهاية العقد، بالإضافة لسداد إيجار سنتين مقدماً، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال اتفاقية تسهيلات ائتمانية.

