أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي اليوم بأن فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بين متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني ستنقضي بنهاية يوم 03/07/1441 هـ (الموافق 27/02/2020 م). وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج.
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- "متلايف إيه آي جي العربي": الاندماج مع "ولاء للتأمين" سيكون نافذا بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين
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