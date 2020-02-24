الصين: وفيات "كورونا" تبلغ 2592 حالة .. والإصابات أكثر من 77 ألف

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الإثنين إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها -- باستثناء حالة وفاة واحدة -- في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

كوريا الجنوبية تسجل 161 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهي لرجل عمره 62 عاما من مستشفى في منطقة تشيونجدو التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الأحد إن حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض في البلاد درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة. ويتيح رفع مستوى التأهب للحكومة إرسال موارد إضافية إلى مدينة دايجو ومقاطعة تشيونجدو اللتين أعلنتهما السلطات "منطقتا رعاية خاصة" يوم الجمعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتا.

الصين تسمح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة بالفيروس

أعلنت بلدية ووهان الإثنين أنّ السكّان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عملياً حجر صحّي منذ شهر بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكّانها حوالى 11 مليون نسمة تخضع عملياً منذ 23 يناير لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

الكويت: تسجيل 3 إصابات بـ "كورونا".. جميعهم عائدون من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من إيران أسفرت عن الكشف عن إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية حتى الآن ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض".

وأضافت أن "الحالة الثالثة من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض".

وأكدت أن "وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن الفيروس" .

رصد أول حالة إصابة بالفيروس في البحرين

نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة اليوم الاثنين قولها إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضافت الوزارة أن الحالة هي لبحريني وصل من إيران.

السعودية: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن المصاب بـ "كورونا"

أكدت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي أُصيب بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران حيث سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وسيتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي، مبينةً أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن.

أفغانستان تسجل أول حالة إصابة بالفيروس

أعلن وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، وفقا لما ذكرته قناة طلوع نيوز الأفغانية على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي بسبب فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني، الذي كان مقررا أن يبدأ مطلع مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني سوف تعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقا.



أسبوع الموضة في إيطاليا... عروض من دون جمهور

اختتم أسبوع الموضة في ميلانو الأحد بعرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 لدار جورجو أرماني في صالة من دون جمهور.

وأوضح المصمم الإيطالي أن هذا القرار يندرج في إطار تدابير الحكومة الإيطالية لتجنب التجمعات في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في شمال البلاد والذي أدى إلى عدد من الوفيات في إيطاليا.

وقد قدّمت عارضات الأزياء ملابس الدار أمام كاميرات كانت تبث مشاهد مباشرة على الشبكات الاجتماعية والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية الإيطالية.

ولتقديم تحية للصين، الغائبة الكبرى عن أسبوع الموضة، اختتمت دار أرماني عرضها بتقديم 12 نموذجا من الأزياء الراقية المنتجة بين العامين 2009 و2019 وكلها مستوحاة من هذا البلد الآسيوي.

كذلك، عرضت الدار الإيطالية لورا بياجوتي مجموعتها من دون جمهور قبل ساعات قليلة من عرض أرماني، فيما أبقت "دولتشي إيه غابانا" على عرضها الأحد.

وكان مدخل دار "متروبول" القديمة للسينما التي تستضيف كل العروض الإيطالية، أقل ازدحاما من المعتاد.

لكن جمهورا صغيرا جدا من المتابعين الشباب المخلصين لأسبوع الموضة في ميلانو حضروا إلى المكان متسلحين بالهواتف لتصوير العروض وبعض الضيوف.

وقالت فالنتينا التي تبلغ 14 عاما في نهاية العرض "لقد كنا ننتظر هذا الحدث منذ أشهر ولن نستسلم للذعر، وبالإضافة إلى ذلك، نحن الشباب أكثر مقاومة للفيروس على ما يبدو!".

وحول المنصة، كان الحضور متفرقا والمقاعد فارغة بمعظمها إذ قرر بعض الصحافيين والمشترين الخروج من المكان في وقت مبكر خوفا مواجهة بعض المعوقات في طريقهم أو إلغاء رحلات جوية.

ولم يرغب المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا الإدلاء بتصريح رسمي حول أزمة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وفضّلا التعبير من خلال مجموعتهما المكرسة للتقليد الحرفي الإيطالي لـ"فاتو مانو" (مصنوع يدويا).

وقد استعرضت مئات القطع التي تكرّم العاملين والعاملات في التطريز والحياكة والدانتيل وصناعة الأحذية وربطات العنق الذين يشكلون أساس مهارات الصناعة الإيطالية في هذا المجال.



تأجيل انطلاق دوري كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طاريء لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الإثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضا.

وقالت يونهاب اليوم الإثنين إن مدينة بوسان التي تبعد بنحو 450 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من سول "تفكر جديا" في تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة المقررة فيها في الشهر المقبل بسبب الفيروس أيضا.

وقال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والاتحاد الكوري الجنوبي للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية ومن حكومة كوريا الجنوبية فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.



الخطوط القطرية: إخضاع جميع المسافرين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للعزل

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم أنه سيتم إخضاع جميع المسافرين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للعزل.

وقالت، في بلاغ على موقعها الرسمي، :"تماشيا مع التحذيرات الصحية المحلية والعالمية، سوف يُطلب من جميع المسافرين القادمين من إيران أو كوريا الجنوبية ووجهتهم النهائية مدينة الدوحة، والذين ليس لديهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، البقاء معزولين في منازلهم أو في إحدى منشآت العزل لمدة 14 يوما".

وكانت شركة موانئ قطر أعلنت أمس بدء تطبيق فحص جميع السفن القادمة إلى ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة، وخاصة من البلدان التي أعلنت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الصحية على أطقم السفن للكشف عن الفيروس.

وكانت الخطوط الجوية القطرية اتخذت قرارا بتعليق رحلاتها إلى الصين ابتداء من الثالث من فبراير حتى إشعار آخر "بسبب التحديات التشغيلية الكبيرة التي تزامنت مع فرض قيود منع الدخول من قبل بعض الدول".





وفاة 12 وإصابة نحو 61 بفيروس كورونا الجديد في إيران

قال إيراج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر اليوم إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب حوالي 61 بفيروس كورونا الجديد.

وأغلب الحالات التي شهدتها إيران كانت في مدينة قم.

الصين تحذر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة في إجراءات مكافحة كورونا

حذرت الصين اليوم مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وقالت إن السياح الصينيين لاقوا معاملة غير عادلة هناك بسبب إجراءات مغالى فيها للوقاية من فيروس كورونا.

كما استشهد بيان وزارة السياحة الصينية أيضا في التحذير "بالوضع الأمني" في الولايات المتحدة.

وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا فيه على انتشار الفيروس والذي شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.

نائب إيراني عن مدينة قم يتهم الحكومة بالتستر عن نطاق انتشار الفيروس

اتّهم نائب إيراني عن مدينة قم، الحكومة بـ"عدم قول الحقيقة" بشأن حجم الفيروس في البلاد، وجاءت تصريحات أحمد أمير آبادي فراهاني أمام الصحافة بعد اجتماع مغلق بشأن الفيروس. وأفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية القريبة من الإصلاحيين أن أمير آبادي فراهاني يتحدث عن "50 حالة وفاة" فقط في قم (وسط) فيما الحصيلة الرسمية على مستوى البلاد هي 12 حالة وفاة.

الكويت يحظر تصدير المطهرات والقفازات ومستلزمات فحص كورونا

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، وأيضا مستلزمات فحص فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن القرار يشمل حظرا مؤقتا على تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.



وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: تأكد إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للأنباء تأكد إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا المتحور الجديد حتى مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، وذلك ضمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع" من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى".

وأضاف" ولكننا طبقنا معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي".

ويشار إلى أن الـ13 جنديا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية وتبلغ 833 حالة.

إصابة اثنين من مسؤولي الصحة على متن سفينة دياموند برنسيس بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم إصابة اثنين من مسؤولي قطاع الصحة العاملين على متن سفينة دياموند برنسيس السياحية، التي تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان ثلاثة مسؤولين بقطاع الصحة يعملون على متن السفينة قد أصيبوا بالفيروس في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو القول اليوم في اجتماع إن الحكومة اليابانية سوف تضع الصيغة النهائية للإجراءات التي تهدف لوقف تفشي الفيروس غدا.

الصين تمنع "كلياً" تجارة الحيوانات البرية وأكلها



قررت الصين لايوم وبشكل فوري فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، التي يُشتبه بأن تكون السبب في تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال".

رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار كورونا

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الحكومة اليوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل مصلحة المواطنين.

وغرد الغانم اليوم في صفحته على موقع "تويتر": "تواصلت مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وأبلغني بدعوة النواب الراغبين في معرفة كافة تفاصيل استعدادات الوزارة للحضور اليوم في وزارة الصحة الساعة الخامسة عصراً، حيث ستقوم الوزارة بعرض مرئي يتضمن كافة تفاصيل استعداداتهاوإجراءاتها".

وأعلنت الوزارة رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأجازات للعاملين في القطاع الصحي استعدادا لمواجهة المرض .



أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن ايراني في العراق

اعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل الى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الايرانيين قبل ثلاثة أيام. وأوضحت دائرة صحة النجف في بيان، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ممن كانوا قد دخلوا الى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين" الى العراق.



إيطاليا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في منطقة لومباردي اليوم تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور الجديد، عقب وفاة رجل 84 عاما في مستشفى بمدينة بيرجامو. وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي فقط إلى 165 مصابا، عقب أن قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الإصابة في أنحاء البلاد يبلغ 152 حالة أمس.



أمريكا: لا نتوقع تأثيرا مهما لفيروس كورونا على اتفاق التجارة مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه لا يتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير مهم على اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ولكن قد يتغير الوضع مع ورود المزيد من البيانات في الأسابيع المقبلة.

وحذر منوتشين في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس من القفز إلى استنتاجات بشأن أثر ما وصفه "بمأساة إنسانية" على الاقتصاد العالمي أو قرارات الشركات حيال سلاسل التوريد وقال إن من السابق لأوانه معرفة ذلك بكل بساطة.

وتابع أن الصين تركز في الوقت الحالي على الفيروس ولكن واشنطن لا زالت تتوقع أن تفي بكين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع والخدمات الامريكية بموجب الاتفاق.

وتابع "لا أتوقع أن يكون لذلك تأثير على المرحلة واحد. استنادا إلى كل ما نعرفه الآن وما وصل إليه الفيروس. لا أتوقع أن يكون هناك تأثير مهم".

وأضاف "بالطبع قد يتغير ذلك مع تطور الوضع. في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيكون لدينا تقييم أفضل مع توافر بيانات أكثر عن معدل انتشار الفيروس".

وأقر بأن التفشي قد يرجئ بدء مفاوضات تعميق اتفاق التجارة مع بكين والتوصل لاتفاق المرحلة اثنين ولكنه أوضح أنه ليس قلقا حيال ذلك في الوقت الحالي.

وقال "إذا توصلنا إلى صفقة مناسبة قبل الانتخابات، فهذا عظيم. إذا توصلنا إليها بعد الانتخابات، فهذا عظيم. لا نشعر بأي ضغط بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تجرى في الثالث من نوفمبر، والمتوقع أن يسعى خلالها الرئيس دونالد ترامب لأن يعاد انتخابه.