الفيحاء .. مناورة بين 3 مجموعات

بدأ سامي الخيبري ومخير الرشيدي، لاعبي فريق الفيحاء لكرة القدم، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما واصل عون السلولي برنامجه العلاجي في عيادة النادي الطبية.

وكانت الفحوص الطبية التي خضع لها الخيبري، قد أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، تعرض له خلال لقاء الديربي أمام الفيصلي، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ واحتاج معه إلى برنامج علاجي وتأهيلي لأربعة أسابيع.

ميدانيا، استأنف الفيحاء تدريباته أمس بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي أقرها المدرب البرتغالي جورجي سيماو، لمدة يومين التي أعقبت الفوز على الوحدة 2/ 0 ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ العمل بالجري حول الملعب تبعه الفقرات اللياقية، التكنيكية، الاسترجاع، وإطالة العضلات، قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وفرض مناورة على منتصف الملعب.