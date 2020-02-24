الحدث الرياضي المنتظر .. أولمبياد سعودي

ينتظر أن يكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، غدا، عن تفاصيل أكبر حدث رياضي في السعودية في الفترة المقبلة، خلال مؤتمر صحافي يفصح فيه عن تفاصيله الكاملة وكذلك تواقيته وأماكنه.

وجاء في الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية في "تويتر"، "غدا في الرياض الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تنظيم أكبر حدث رياضي في السعودية".

وخلال الفترة الماضية استضافت السعودية عديدا من الأحداث الرياضية العالمية في عديد من الرياضات وكان أبرزها تنظيم سباق رالي داكار العالمي واستضافة السوبر الإسباني لكرة القدم والسوبر الإيطالي، إضافة إلى نزال القرن في الملاكمة، وكثير من الأحداث.

وأوضحت المصادر أن الحدث هو أولمبياد سعودي يشارك فيه أكثر من سبعة آلاف لاعب في نحو 33 لعبة بمشاركة الجنسين.