تمزق العضلة يبعد خبراني 6 أسابيع

أثبتت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها محمد الخبراني مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء سير نزال فريقه الأخير أمام الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر خاص أن الأشعة التي أجراها الخبراني أوضحت وجود تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثالثة وحاجته إلى الراحة وإجراء برنامج تأهيلي تراوح مدته ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، وقال، "تم وضع برنامج تأهيلي للاعب سيبدأ في تنفيذه اليوم ولن يتم الاستعجال على عودته حتى يتم التأكد بشكل نهائي من زوال جميع الآلام التي يشتكي منها".

وكان الخبراني قد أصيب في لقاء الفتح عند الدقيقة 35 من عمر اللقاء ليحل بديلا عنه اللاعب محمد بصاص.

من جهة أخرى، بدأ المحور البرازيلي دي سوزا في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته، من خلال مشاركته في دقائق محددة من التدريبات الجماعية قبل المشاركة فيها بشكل كامل.

وسيخضع سوزا الذي أصيب بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة لاختبارات طبية قبل السماح له بالمشاركة بشكل كامل في الحصص التدريبية.

ميدانيا، شرح المدرب الوطني مازن بهكلي للاعبين الأخطاء الفنية التي وقعوا فيها في لقاء الفتح التي تسببت في فقدان النقاط الثلاث بعد الخسارة بهدف من أجل تفاديها أمام النصر الخميس المقبل ضمن الجولة الـ20 قبل أن يركز في التدريبات على الجانب اللياقي ثم يطالب اللاعبين بتنفيذ بعض النواحي الفنية.