قبل الأهلي .. فحص أمرابط بالرنين

سيجري المغربي نورالدين أمرابط، لاعب فريق النصر لكرة القدم، فحص الرنين المغناطيسي اليوم للتأكد من سلامته بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية خلال مباراة الحزم 2 / 0، ضمن المرحلة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر الطبية، أن إصابة أمرابط، غير مقلقة مبدئيا وسيكون جاهزا للمشاركة في كلاسيكو الأهلي، الخميس المقبل ضمن الجولة الـ20، وقالت "الجهاز الطبي في النصر، فضل عدم إجراء أمرابط، أمس أي فحص على موضع إصابته إلى حين مرور 24 ساعة لتخفيف الألم ومن ثم التأكد من مدى جاهزيته من عدمها بشكل نهائي".

من جانب آخر، ينتظر أن يخضع اللاعب عبدالعزيز الجبرين، لبرنامج تأهيلي وعلاجي بعد شعوره بآلام في الظهر تسببت في إبعاده عن مباراة الحزم، في الوقت الذي تضاءلت فيه حظوظه في اللعب أمام الأهلي، إلى جانب عبدالله مادو، لعدم جاهزيتهما وحاجتهما إلى فترة أطول من أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأبلغت إدارة النصر، اللاعبين بعد مباراة الحزم، أن مكافأة الفوز ستكون عشرة آلاف ريال، لكل لاعب، سيتم تسليمها لهم قبل مباراة الأهلي المقبلة، كما أشادت بالروح والنتائج الإيجابية التي تحققت أخيرا مطالبة باستمرارها خلال الفترة المقبلة.