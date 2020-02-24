الياقوت: أندية الشرقية ضحية للكبار

أرجع جاسم الياقوت، الرئيس السابق لنادي القادسية، تراجع نتائج فرق المنطقة الشرقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الحالي أو سابقا، إلى التفريط في نجومها المؤثرين.

وقبل 11 جولة من الختام، يحتل الاتفاق المركز الـ11 في سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يقبع الفتح والعدالة في المركزين الـ14 والـ15 في السلم برصيد 15 و14 نقطة على التوالي.

وقال الياقوت لـ"الاقتصادية"، "أندية الشرقية لا تحتفظ بنجومها لقلة الإمكانات من رواتب مرتفعة، إضافة إلى أن اللاعب يريد أن يؤمن مستقبله وسط الإغراءات فتضطر للبيع بمبالغ كبيرة، وتصبح ضحية للأندية الكبيرة والجماهيرية، أيضا - مع الأسف - مبالغ تلك الصفقات لا تستثمر بالشكل الصحيح".

وكشف عن أن أندية المنطقة تتسلم عادة الدفعة الأولى عند إبرام الصفقة، وقال "أما الدفعة الثانية فتكون هناك مماطلة، وأحيانا بعض رؤساء الأندية يميلون إلى المجاملة في طلب الدفعة، وهذا يعد قلة خبرة".

وزاد "عندما قرر القادسية، بيع عقد ياسر القحطاني للهلال، إلى جانب سعود كريري، وسعيد الودعاني للاتحاد، كان من ضمن الشروط أنه إذا لم تدفع بقية المطالبات، فإن اللاعب لا بد أن يعود إلى ناديه، وهذا حق من حقوقه. لا بد أن تضع شروطا كهذه لتضمن حقوقك".

وأشار إلى أن من أسباب تراجع النتائج عدم الاستفادة من الخبرات السابقة، وقال "بدلا من إبعاد أصحاب الخبرة عليهم الاجتماع معهم ومعرفة أسباب هبوط تلك الفرق، وهذا ليس عيبا، فاللاعب الخبرة والإداري السابق في الأساس لديهما الحلول، ويكونان موجهين لتلك الفرق، وهذا - مع الأسف - ما تعانيه معظم أندية المنطقة الشرقية، ابتعاد هؤلاء الأشخاص".