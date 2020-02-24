الاتحاد: قرار VAR خطأ .. الهدف صحيح

أعدت إدارة نادي الاتحاد مذكرة شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن الأخطاء التحكيمية المؤثرة من جانب تقنية الحكم المساعد VAR، وآخرها الأخطاء غير منطقية أو مقبولةـ على حد قولها، أمام الهلال 0 / 1 في الجولة الـ19 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأدت إلى خسارة نقاط في غاية الأهمية.

وأصدرت إدارة الاتحاد بيانا رصدت خلاله ستة أخطاء وصفتها بـ"المؤثرة"، جاء فيه "إلغاء هدف صحيح لمصلحة الفريق في الدقيقة 79 بداعي التسلل الذي رصده VAR، بشكل خاطئ، إذ أظهرت الإعادة عدم دقة الخطوط الموضوعة من حيث التوازي أو إيقاف اللقطة وقت خروج الكرة من قدم اللاعب المبرر، ثانيا وحسب توجيه "فيفا"، في استخدام هذه التقنية لا يحق للحكم السماح بأي إجراء أثناء مناقشة الحالة مع الحكم المساعد لحين اعتماد القرار، والمستغرب أن الحكم سمح بإجراء التغيير بعد تسجيل الهدف وقبل أن يقرر إلغاءه، وهذا قرار خاطئ، لأن التغيير أساسا تم في ذلك التوقيت بناء على وضع المباراة بعد احتساب الهدف". وأضاف "عدم احتساب ركلة جزاء بعد ركل مدافع الهلال لمهاجم الاتحاد في حالة أظهرتها كاميرات الجماهير في حين تجاهل إظهارها الـVAR، وأيضا مخرج المباراة، أيضا حالة ضرب اللاعب خالد السميري من جانب الهلال دون كرة تستحق الطرد لم يشر لها VAR.

وتابع "في لحظة تسديد ركلة الجزاء حدث دخول من جانب أحد اللاعبين في الهلال قبل التنفيذ في مخالفة صريحة لنص القانون الذي يفرض في حالة تصدي الحارس للكرة أن يتم احتساب خطأ على الفريق المسدد لركلة الجزاء وهو الأمر الذي لم يحدث على الرغم من وضوح الحالة أمام حكام VAR.

وأشار البيان إلى أن إدارة النادي أصدرت هذا البيان فإنها لا تبحث عن تسجيل موقف تجاه ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية "ليست تقديرية"، في ظل وجود VAR، خصوصا أنها أضرت بالفريق واستفاد منها الطرف الآخر في جميع الحالات، لكن ينتظر موقف اتحاد القدم تجاهها، ولا سيما أنها تكررت كثيرا وتسببت في سلب نقاط مستحقة، وعدم مواصلة تجاهل حقوق النادي، كما حدث في قضية الاحتجاج على لاعب أبها التي كانت جميع المستندات والشواهد تؤكد أحقيتها في كسب النقاط إلا أن لجانه كان لها رأي آخر.