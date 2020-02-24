محنة إدلب .. كل الأبواب مغلقة في وجه الهاربين من بطش النظام

بطاقات شركات الطيران القديمة على الحقائب الخمسة على الباب الأمامي تشير إلى عطلة عائلية. لكن مزنة لا تحزم حقائبها من أجل عطلة لمدة أسبوعين؛ إنها تهرب من الطائرات المقاتلة السورية والروسية. القنابل التي انفجرت في مدينة إدلب القريبة أقنعت الأم البالغة من العمر 32 عاما أنها يجب أن تنتقل مع طفليها - للمرة الثانية خلال شهرين - لكن هذه المرة ليست متأكدة إلى أين.

تقول: "هناك أشياء لا يمكننا أخذها معنا"، أشياء مثل الحرف اليدوية التي صنعها ابناها، اللذان في عمر الرابعة والسادسة. لديها صورة لأصغر أطفالها يحمل لوحة فن تلصيقي - الرقم "4" مصنوع من ورق لامع على شكل قلب، مع ثلاث طائرات حربية تحلق فوقه. تركوا تلك الصورة خلفهم.

خارج نافذتها، شوارع معرة مصرين الباردة - وهي بلدة تقع على بعد عشرة كيلو مترات شمال مدينة إدلب - مزدحمة بالسيارات المحملة، والعائلات التي تحاول باستماتة الهروب من القصف، لكن ليس لديها خيار يذكر بشأن المكان الذي ستذهب إليه. بعد تسعة أعوام من الحرب الأهلية التي تسببت في هجرة جماعية، واحدة تلو أخرى، من المدن السورية التي تحولت إلى أنقاض، رأت مزنة هذا من قبل.

تقول: "لو كان بإمكانهم، لربما أخذوا طوب (منازلهم)، لأنهم يعرفون أنه بمجرد وصول قوات النظام، سيحرقون كل شيء ويتركون البلدة من دون كوخ واحد".

مزنة التي طلبت عدم ذكر اسم عائلتها، كانت مثل آخرين أجرت "فاينانشيال تايمز" مقابلات معهم في إدلب، عبر الهاتف.

هذه الناشطة في مجال حقوق المرأة وزوجها الطبيب وابناها هم مجرد أربعة أشخاص من بين نحو ثلاثة ملايين مدني عالقين في شمال غربي سورية بالقرب من الحدود التركية، أدت حملة قصف مكثفة وهجوم بري متقدم من قبل القوات الموالية للرئيس بشار الأسد إلى إجبار الناس على الهروب خلال فترة قصيرة أكثر مما كان في أي وقت آخر منذ اندلاع الصراع في عام 2011. بحسب الأمم المتحدة، خلال الأسابيع العشرة الماضية هرب 800 ألف شخص للنجاة بحياتهم. الأغلبية العظمى - 80 في المائة - من النساء والأطفال.

كان هناك اتفاق في أيلول (سبتمبر) 2018 بين روسيا وإيران وتركيا – اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الحرب السورية - أبطأ حتى فصل الربيع الماضي تقدم النظام في إدلب. أنقرة التي تدعم كثيرا من الجماعات المسلحة المتبقية التي تعارض الأسد، وعدت بفصل مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم عن المتطرفين المرتبطين سابقا بتنظيم القاعدة. إذا تمكنت تركيا من دفع المتطرفين بعيدا بما يكفي بحيث لا يمكنهم تهديد القواعد الروسية، ستعمل موسكو بالمقابل على كبح جماح حليفتها دمشق.

لكن كلتاهما في النهاية ألقت اللوم على الأخرى لعدم الالتزام بالصفقة، وبحلول نيسان (أبريل) 2019 عاد الهجوم. ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لإيقاف إطلاق النار.

إدلب التي هي موطن مئات آلاف الأشخاص الذين هربوا من معارك أخرى، هي المقاطعة الأخيرة التي تسيطر عليها المعارضة. وهي الآن مسرح كارثة إنسانية تتكشف، تترافق مع آخر أيام الثورة السورية. الحرب الأهلية خلفت ما لا يقل عن 500 ألف قتيل، وأجبرت نصف السكان على ترك منازلهم ودفعت الملايين للبحث عن ملجأ في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

تقول جمانة قدور، المؤسسة المشاركة لمنظمة الإغاثة والتنمية السورية، إن إدلب هي "آخر منطقة يمكن أن يكون فيها هؤلاء الأشخاص أحرارا. (لهذا السبب) مصير إدلب مهم - ليس فقط للناس الذين يعيشون هناك بل لكل السوريين الذي خرجوا يطالبون بحريتهم وكرامتهم".

النظام يدفع باتجاه الغرب، حيث تقوم طائراته الحربية بإفراغ المدن واحدة تلو الأخرى قبل دخول دباباته. لكن مع إغلاق الحدود التركية والمدن التي على طولها مزدحمة بالفعل، لم يعد هناك مكان تقريبا يمكن أن يهرب إليه السوريون المحاصرون. تقول جماعات الإغاثة إن المساحة المتاحة لنصب خيام في التضاريس الصخرية نادرة. المستشفيات والمدارس والمستودعات المليئة بالمساعدات - وحتى مخيمات الفارين - تعرضت للقصف الجوي من قِبل القوات الموالية للأسد. درجات حرارة الشتاء أقل من درجة التجميد.

مارك كوتس، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لسورية في الأمم المتحدة، يقول إن وكالات الإغاثة أرسلت 1200 شاحنة من إمدادات الطوارئ عبر الحدود إلى إدلب في كانون الثاني (يناير): "لكن هل لدينا ما يكفي؟ لا. هل نسيطر على الأمور؟ لا. حجم الأزمة هائل".

منذ عام 2017، استعاد الجيش السوري والميليشيات الموالية للأسد المدن والأراضي التي يسيطر عليها الثوار في جنوب ووسط البلاد. لكن النظام لا يسيطر بالكامل على منطقة الشمال الشرقي التي تحكمها إدارة بقيادة الأكراد لا تعارض الأسد، لكنها تريد بعض الاستقلال عنه. كما لا يسيطر أيضا على منطقة الشمال الغربي على الحدود التركية التي تسيطر عليها أنقرة.

لكن النظام استعاد معظم البلاد - وهو سيناريو كان لا يمكن تصوره قبل أن تقوم إيران أولا، وروسيا بحلول عام 2015، بدعم الأسد عسكريا، ما قلب مجرى الحرب بشكل حاسم لصالحه حيث كان قد تعهد باستعادة "كل شبر" من سورية. هو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصرا أنهما يقاتلان إرهابيين.

خلال كل هذا، الزاوية الشمالية الغربية من سورية التي كانت غامضة فيما مضى، وهي مقاطعة إدلب والأجزاء الغربية من مدينة حلب المجاورة، تمكنت من الإفلات من الأسد. بدلا من ذلك، جمع النظام مئات آلاف الأشخاص الذين رفضوا التصالح في المنطقة، ما أدى تقريبا إلى مضاعفة عدد سكان إدلب منذ عام 2011. دراسة أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية في إدلب العام الماضي وجدت أن العائلات التي تعيش هناك انتقلت في المتوسط خمس مرات منذ بداية الحرب الأهلية. وذكر 16 في المائة منهم أنهم كانوا قد نزحوا عشر مرات أو أكثر.

كان من بين الذين دخلوا إدلب مقاتلون مدعومون من تركيا المجاورة، التي كانت تتولى تنظيم وتسليح وتدريب القوات المناهضة للأسد منذ عام 2012. مع ذلك، فرع سابق من تنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام، أطاح بالمقاتلين المدعومين من تركيا واحتل إدلب العام الماضي. يأتي تمويل جماعة هيئة تحرير الشام، التي يصل عدد مقاتليها إلى عشرة آلاف، وفقا لجيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة إلى سورية، إلى حد كبير من فرض رسوم جمركية على المعابر الحدودية، إلى جانب مبيعات الأراضي والضرائب المحلية.

المدنيون الذين يعيشون على مضض تحت حكم المتطرفين يشملون أشخاصا مثل مزنة، التي هربت سابقا من بلدة معرة النعمان - 33 كيلو مترا جنوب مدينة إدلب - قبل أن تصل قوات النظام منذ نحو شهر. حماية ابنيها هي أولويتها. لكن تقول إن الولدين "يعرفان أن النظام دخل إلى منزلنا، ورياض الأطفال و(بلدتنا). يقولان لي، ’ماما، إنهم يحرقون [الرسومات] الآن‘".

لديها سبب للخوف. يقول عارف طماوي، مصور صحافي سوري في إدلب، هرب من حلب وشهد عمليات نزوح جماعي عديدة خلال الحرب: "ما يحدث الآن لم يحدث من قبل. لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان. يبدو أنه يوم الحساب".

طارق، وهذا ليس اسمه الحقيقي، ولد في عائلة ميسورة ماديا في إدلب عام 2000، العام الذي خلف فيه الأسد والده، حافظ، ليصبح رئيسا لسورية. الأسد الذي تلقى تعليمه في بريطانيا تودد إلى الغرب - لكن زيادة عدم المساواة الاقتصادية والحكم الاستبدادي الذي لا يحظى بشعبية أدى إلى اضطرابات وفي نهاية المطاف إلى ثورة.

بحلول الوقت الذي بلغ فيه طارق عمر الـ11، كان الربيع العربي قد أشعل الانتفاضة المدنية في سورية. يقول طارق: "انضممت إلى الاحتجاجات السلمية في عام 2012". هذا غير حياته، وبلده، إلى الأبد.

خوفا من حجم ونطاق المظاهرات، قرر الأسد سحق الانتفاضة. يقول طارق: "رأيت أصدقائي، الأطفال، يسقطون (مع صدورنا) العارية، وهم يدعون إلى الحرية أمام رصاصات النظام السوري". يقول ابن الخباز إنه كان في الـ14 من العمر عندما التقط أول مرة بندقية لمحاربة النظام.

سرعان ما أصبحت الحرب الأهلية السورية معركة دولية بين الوكلاء. في حين أن إيران وروسيا دعمتا الأسد، سعيا لمنع تغيير النظام، إلا أن الدول الغربية ودول أخرى أرسلت الأسلحة والمال إلى الثوار. الفصائل المتطرفة نشأت من أوساط المعارضة وفي بعض الأحيان كانت الفصائل تتقاتل فيما بينها.

بعد أن قام نظام الأسد، المدعوم من القوة الجوية الروسية، بإخضاع الثوار، أصبحت الجماعات المتطرفة الأقوى مثل هيئة تحرير الشام تسيطر على إدلب.

مع هزيمة مزيد من الفصائل المعتدلة في نهاية المطاف، تراجع الداعمون الغربيون، لكن بقيت دولة واحدة: تركيا. اليوم، طارق البالغ من العمر 20 عاما يقود مجموعة في جبهة التحرير الوطني المدعومة من تركيا، وهي إحدى الجماعات التي تشكل الجيش السوري الحر.

بعض المقاتلين، بمن فيهم طارق، لا يعرفون عن دور أنقرة. يقول: "كان هناك كثير من الجدال بيننا عندما تعلق الأمر بتلقي الدعم الأجنبي". لكن تركيا ووكلاءها السوريين - وكثير منهم متشددون - متشابكون بعمق. فقد قاتلوا إلى جانب القوات التركية في ثلاث عمليات توغل عسكري منفصلة في سورية منذ عام 2016. وأنفقت أنقرة موارد ضخمة على الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها وحكمها، وفقدت عشرات الجنود. الآن يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على جبهة سورية أخرى، هذه المرة إدلب.

دافع رئيسي لأنقرة هو الرغبة في تجنب موجة جديدة من اللاجئين. ونالت البلاد الثناء لاستضافة 3.6 مليون سوري لكن حذر أردوغان، مع توتر الرأي العام، من أنها لا تستطيع استيعاب مزيد.

مع ذلك، مواجهة الأسد يتبين أنها مكلفة. أقيمت الجنازات الأسبوع الماضي لخمسة جنود أتراك قتلهم قصف النظام السوري. الهجوم - وهو الثاني الذي يستهدف ويقتل قوات التركية خلال أكثر من أسبوع بقليل - تزامن مع اجتماعات بين مبعوثين روس وأتراك وكان "نوعا من إعلان الحرب ضد تركيا"، كما قال عمر أوزكيزيلجيك، المحلل في المؤسسة الفكرية SETA في أنقرة، وهي رسالة فحواها "أن نظام (الأسد) مستعد لاستخدام القوة العسكرية".

بالنسبة لأنقرة، المخاطر تنمو - لم تعد الحرب تدار في المقام الأول من خلال وكلاء، لكنها تنشر جنودها بشكل متزايد. حذر أردوغان يوم الأربعاء أن الجيش التركي سيرد على الهجمات السورية "بأي وسيلة ضرورية".

لكن موسكو وأنقرة تربطهما علاقة ثنائية استراتيجية أكبر تجب حمايتها. آرون لوند، الزميل في مؤسسة سينتشري، يقول: "إذا أصبح القتال في إدلب سيئا للغاية بحيث بدأت العلاقات تضعف، فأعتقد أن كلا من بوتين وأردوغان سيكونا قلقين جدا".

على الرغم من أن الأسد بحاجة ماسة إلى مساعدة بوتين، إلا أن سلطة موسكو على دمشق مقيدة بالقدر نفسه مثل سلطة تركيا لكبح الجهاديين. يقول أليكسي خليبنيكوف، من مجلس الشؤون الدولية الروسي: "هنا، روسيا في وضع صعب جدا لأنها إذا دخلت سورية فعلا ونشرت قواتها الجوية، فستصبح محاصرة نوعا ما. التأثير الوحيد الذي لدى روسيا هو زيادة أو تقليص مستوى الدعم الجوي لتقدم الجيش السوري".

قال الكرملين إنه لا يعتبر الوضع في إدلب معركة عسكرية، لكنه عمل مبرر من قبل القوات السورية ضد الإرهابيين. قال المتحدث باسم فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، يوم الخميس: "هذا لا يتعلق بالصراع. نحن نتحدث عن المعركة ضد الإرهاب التي شنتها القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية في بلادها".

لكن هيئة تحرير الشام من غير المرجح أن تتراجع. تقي الدين عمر، المسؤول الإعلامي للجماعة، يقبل بأن الحركة خسرت أراضي، لكنه يقول "الرغبة في القتال تبقى قوية داخل أبناء هذه الثورة".

تقول دارين خليفة، الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية التي زارت إدلب هذا العام: "سيخوضون أقوى معركة على الإطلاق. (بالنسبة لهيئة تحرير الشام) ستكون المعركة الأخيرة".

في عقربة بالقرب من الحدود التركية، يستعد سميح قدور للأسوأ. يقول الطبيب الذي يتحدث بهدوء، والذي هرب من حلب للعمل في مستشفى البلدة النائية: "أعتقد أننا الجبهة التالية إذا استمر النظام في التقدم".

أصبح المدنيون في الأعوام الأخيرة معتادين على التعامل مع الجماعات المسلحة التي حاولت فرض الضرائب عليهم أو فرض مزيد من الحكم المتشدد. لكن يقول الدكتور قدور إن هيئة تحرير الشام لم تتدخل مباشرة في المستشفى الذي يعمل فيه.

لا توجد خيارات جيدة لأشخاص مثل الدكتور قدور، المنزعج من الجهاديين لكنه يرفض عودة النظام. أكثر من 70 منشأة طبية في إدلب وما حولها أوقفت عملها بسبب أعمال العنف. يقول موظف سوري في منظمة أطباء بلا حدود يزور المخيمات في إدلب، إن نقص الملاجئ حاد بالفعل لدرجة أن الخيم تستخدم لاستيعاب ما يصل إلى ثلاث عائلات في وقت واحد.

تقول ميستي بوسويل، مديرة السياسة لمنطقة الشرق الأوسط في لجنة الإنقاذ الدولية: "نحتاج إلى إنهاء العنف على الفور. لكن حتى مع وقف إطلاق النار، هناك كارثة إنسانية تحدث في إدلب الآن".

في هذه المرحلة، النتيجة الأفضل التي يمكن أن يرجوها المدنيون المحاصرون في إدلب هي ربما طريق مسدود دائم. يقول كوتس، من الأمم المتحدة، إن "التضاريس الجبلية على الحدود التركية حيث توجد أغلبية المخيمات، يمكن أن تكون المكان الذي سيهرب إليه مزيد من الناس. لقد بدأ هذا يبدو أكثر كأنه قطاع غزة (...) سيتم تطويق الأشخاص بالداخل، في منطقة صغيرة جدا، حيث تم تشريد الأغلبية العظمى".

أعوام من الصراع والحرب بالوكالة

2011: اندلعت الحرب الأهلية. تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري بسبب ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان.

2012: بدأت تركيا ودول أخرى معارضة للرئيس بشار الأسد في تسليح وتدريب جماعات الثوار.

2013: اتهام النظام السوري بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق - لكن عبور "الخط الأحمر" لباراك أوباما لا يؤدي إلى انتقام غربي.

2014: داعش تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في سورية والعراق.

2015: روسيا تنشر قواتها الجوية لمساعدة النظام السوري. قوافل اللاجئين تشق طريقها إلى أوروبا.

2016: النظام يستعيد حلب من الثوار. تركيا تنشئ مناطق في شمال غربي سورية تحت سيطرتها.

2018: يستعيد النظام مساحات واسعة من الأراضي، بما في ذلك المحافظات الجنوبية.

2019: داعش تفقد آخر قطعة من الأرض. تركيا تشن هجوما جديدا على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.