عاصفة من الصحراء الكبرى تغلق المجال الجوي لجزر الكناري

قالت الشركة المشغلة لمطارات جزر الكناري الإسبانية إنه تم تحويل مسار جميع الرحلات الجوية القادمة إلى الجزر اليوم الأحد بعد أن اجتاحت عاصفة رملية ضخمة الأرخبيل وغطت الجزر بستار من التراب البرتقالي اللون وحدت من مستوى الرؤية.

وقالت متحدثة باسم شركة (إيه.إي.إن.إيه) إن نحو 144 رحلة تأثرت حتى الآن بالعاصفة القادمة من الصحراء الكبرى. وأضافت أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطارات.

وتابعت المتحدثة أن بعض خدمات المغادرة من فيورتيفنتورا و لانزاروت كانت تعمل لكن جميع الرحلات الأخرى القادمة إلى الجزر أو المنطلقة منها تم تحويل مسارها أو ألغيت.

وشاهد صحفي من رويترز في كناريا الكبرى صفوفا طويلة من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل.

وقالت وزارة النقل على تويتر إن من المتوقع أن يبدأ التحسن في الطقس اعتبارا من الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.