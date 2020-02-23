السوق السعودية تغلق على تراجع.. و"أرامكو" ترتفع 1.2% بعد تلقيها موافقة تطوير "الجافورة"

أغلقت الأسهم السعودية جلسة مطلع الأسبوع على تراجع، وذلك بضغط من أداء أسهم "اس تي سي" و "البنك الاهلي" وكذلك "السعودي الفرنسي".فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 1.2 في المائة بعدما أعلنت الشركة تلقيها موافقة تطوير حقل "الجافورة" العملاق، والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في السعودية.

وارتفع السهم إلى مستوى 34.05 ريال ، وهو أعلى مستوى للسهم منذ نهاية يناير الماضي، فيما يواصل السهم ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.3 في المائة أو ما يعادل نحو 24 نقطة ليغلق عند مستوى 7982 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 122.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 132.8 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة "عطاء" المكاسب حيث ارتفع السهم بنحو 6.2 في المائة، فيما ارتفعت 6 أسهم أخرى بأكثر من 3 في المائة في المقابل ارتفعت أسهم 103 شركات مدرجة فيما تراجعت أسهم 84 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم "باعظيم" و "أسمنت الشمالية" وكذلك الكهرباء السعودية التراجعات، حيث فقدت تلك الأسهم أكثر من 2 في المائة خلال جلسة اليوم.



وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.45 في المائة، وبتداولات عند 27.1 مليون ريال وذلك عبر تداول 482.8 ألف سهم.