"التحالف" يدمر مواقع لإطلاق الصواريخ وتخزين الطائرات بدون طيار في صنعاء تتبع للمليشيا الحوثية

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الجمعة 21 فبراير بشأن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صواريخا بالستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين فقد نفذت القيادة المشتركة للتحالف هذا اليوم عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ (فج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين).

وأكد المتحدث الرسمي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية وأن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية. مختتما تصريحه بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين.