إطلاق أول منتج لـ "تأمين ضمان الإنشاءات - المباني" في السعودية

كشفت أحدث البحوث الاقتصادية في قطاع الإنشاءات، تقدم المملكة العربية السعودية على دول مجلس التعاون الخليجي، وتربعها على المركز الأول حيث فافت المشاريع الانشائية الـ 5000 مشروع العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ 6 تريليون ريال سعودي، لتطوير مشاريع البنى التحتية والمشاريع التجارية والسكنية.

وتشهد المملكة العربية السعودية نهضة عمرانية متسارعة في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة إلى انتعاش قطاع الإنشاءات في المملكة نتيجة للتنوع الاقتصادي، والإصلاحات الاجتماعية، والطلب السكاني العام، بالإضافة للمشاريع الحكومية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

واستجابت شركة ملاذ للتأمين لحاجة سوق الإنشاءات للحماية التأمينية لكل من مالكي ومطوري العقارات، عبر دراسة المنتج الأمثل لتوفير تغطية للأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي قد تظهر بعد إكتمال الأعمال الإنشائية.

وأطلقت شركة ملاذ للتأمين، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، منتجاً تأمينياً مناسباً يلبي حاجة كل من المطور العقاري و/أو المقاول. ويوفر هذا التأمين حماية للمطور العقاري أو مالك البناء ضد الأضرار الناجمة عن أي عيوب خفية، قد تظهر بعد إكتمال الأعمال الإنشائية مما يضفي الطمأنينة وراحة البال، ويعزز تسويق المشروع تحت ضمان وثيقة تأمين معتمدة رسمياً من قبل الجهات التشريعية تكون مخصصة للمبنى حتى وإن تحولت ملكيته الى طرف آخر.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين الأستاذ / فواز الحجي أن المنتج الجديد مبتكر ويلائم احتياجات سوق الإنشاءات، كما أنه يتمتع بخصائص فريدة، حيث يغطي الهيكل الإنشائي للوحدة العقارية السكنية حسب معايير محددة وفحص للوحدة الإنشائية من بداية الإنشاء من قبل فاحصين معتمدين وحتى إكتمال الهيكل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يمكن تمديد التغطية التأمينية إلى عشر سنوات للهيكل الإنشائي.

وأضاف الأستاذ / فواز الحجي أنه يمكن إضافة التغطية التأمينية للأعمال الألكتروميكانيكية الاساسية وعزل المياه، كما أنها قد تشمل التغطية التأمينية على أعمال التشطيبات النهائية للوحدة العقارية السكنية حسب شروط الوثيقة.

وتعتبر وثيقة تأمين ضمان الإنشاءات من ملاذ للتأمين حلاً مثالياً للمطور العقاري والمقاول ومالك الوحدة السكنية لضمان تنفيذ الأعمال الإنشائية بطريقة إحترافية ورسمية معتمدة.

الجدير بالذكر أن شركة ملاذ للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في 2007، وتطورت الشركة لتصبح واحدة من أسرع شركات التأمين نمواً في السوق السعودي. تقدم الشركة حزمة متنوعة من منتجات التأمين العامة للأفراد و الشركات، بالإضافة إلى تأمين المركبات سواءً كان تأمين شامل أو تأمين المسؤولية ضد الغير ، وتقدم الشركة أيضاً منتج التأمين الطبي للمجموعات و المنشأت الصغيرة و المتوسطة.