"كيان السعودية": اكتمال أعمال الصيانة الدورية لمصنع "جلايكول الإيثلين - أوكسيد الإثيلين"

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم عن اكتمال أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع (جلايكول الإيثلين / أوكسيد الإثيلين)، وكذلك المصانع المعتمدة على مصنع (جلايكول الإيثلين / أوكسيد الإثيلين) واستئناف الأعمال التشغيلية لجميع المصانع المتوقفة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد تغير في الأثر المالي والذي تم الإعلان عنه مسبقاً بتاريخ 29 يناير 2020م

يأتي ذلك إلحاقاً لإعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) على موقع تداول بخصوص إيقاف بعض وحدات الإنتاج ابتداء من 01 فبراير 2020م لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة لمصنع (جلايكول الإيثلين / أوكسيد الإثيلين) وذلك لمدة 21 يوما وذلك بناءً على الخطة المجدولة والمعتمدة للعام 2020م.