"رعاية" تربح 80 مليون ريال في 2019 بارتفاع 28%

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية للعام 2019 محققة صافي ربح بلغ 80.090 مليون ريال بارتفاع 28.799% عن العام 2018 والذي حققت فيه صافي ربح بلغ 62.182 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" يعود سبب إرتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 27% إلى تحصيل الذمم المدينة من القطاعات الحكومية والتسويات مع قطاع التأمين أدى إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وإنخفاض تكاليف التشغيل (القوى العاملة ، الأدوية ، الصيانة والمواد الاستهلاكية) بسبب سياسة ترشيد التكاليف التي تقوم بها إدارة الشركة.