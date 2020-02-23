عمومية "الوطنية للتأمين" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت الشركــة الوطنيــة للتأميــن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتمــــاع الأول) الذي عقد في مدينة جدة بنسبة حضور بلغت 59.25%. حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ في 20 فبراير 2020م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25 إبريل 2022م و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
المرشحين وأسماؤهم كما يلي :
الأستاذ/ سراج الدين أنور مظهرالدين، (رئيسًا للجنة) من خارج المجلس.
الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان، (عضوًا) مجلس إدارة مستقل.
الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) من خارج المجلس
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
- حسين سعيد عقيل
- فيصل محمد شراره
- سورين كرينغ نيكولايزين
- نضال محمد رشيد رضوان
- هيثم فاروق أخضر
- رائد سلمان ساتر
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:
- أمين موسى العفيفي لظروفه الصحية الطارئة
- راكان عامر الهوشان لظروفه الصحية الطارئة
- بيرند ألويز كوهن نظراً لتواجده خارج المملكة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
- رائد سلمان ساتر
– رئيس لجنة الترشيحات
- فيصل محمد شراره - رئيس اللجنة التنفيذية.
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