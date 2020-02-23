أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

عمومية "الوطنية للتأمين" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الشركــة الوطنيــة للتأميــن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتمــــاع الأول) الذي عقد في مدينة جدة بنسبة حضور بلغت 59.25%. حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ في 20 فبراير 2020م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25 إبريل 2022م و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المرشحين وأسماؤهم كما يلي :
الأستاذ/ سراج الدين أنور مظهرالدين، (رئيسًا للجنة) من خارج المجلس.
الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان، (عضوًا) مجلس إدارة مستقل.
الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) من خارج المجلس


أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
- حسين سعيد عقيل
- فيصل محمد شراره
- سورين كرينغ نيكولايزين
- نضال محمد رشيد رضوان
- هيثم فاروق أخضر
- رائد سلمان ساتر

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:
- أمين موسى العفيفي لظروفه الصحية الطارئة
- راكان عامر الهوشان لظروفه الصحية الطارئة
- بيرند ألويز كوهن نظراً لتواجده خارج المملكة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها    
- رائد سلمان ساتر 
– رئيس لجنة الترشيحات
- فيصل محمد شراره - رئيس اللجنة التنفيذية.

إنشرها

سمات

أخبار الشركات إدارة الشركات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية