عمومية "الوطنية للتأمين" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت الشركــة الوطنيــة للتأميــن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتمــــاع الأول) الذي عقد في مدينة جدة بنسبة حضور بلغت 59.25%. حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ في 20 فبراير 2020م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25 إبريل 2022م و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المرشحين وأسماؤهم كما يلي :

الأستاذ/ سراج الدين أنور مظهرالدين، (رئيسًا للجنة) من خارج المجلس.

الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان، (عضوًا) مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) من خارج المجلس



أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- حسين سعيد عقيل

- فيصل محمد شراره

- سورين كرينغ نيكولايزين

- نضال محمد رشيد رضوان

- هيثم فاروق أخضر

- رائد سلمان ساتر

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

- أمين موسى العفيفي لظروفه الصحية الطارئة

- راكان عامر الهوشان لظروفه الصحية الطارئة

- بيرند ألويز كوهن نظراً لتواجده خارج المملكة.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

- رائد سلمان ساتر

– رئيس لجنة الترشيحات

- فيصل محمد شراره - رئيس اللجنة التنفيذية.