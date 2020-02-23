"القصيم القابضة للاستثمار" تعين رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت شركة القصيم القابضة للإستثمار اليوم أن مجلس إدارة الشركة قرر تعيين الأستاذ سعد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية التي تبدأ من تاريخ 22/02/2020 م وتنتهي في 21/02/2023 م .

مع تقديم الشكر للأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد على ما قدمه للشركة من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية .. آملين له دوام التوفيق والسداد بمشيئة الله .

والجدير بالذكر أن الأستاذ سعد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد حاصل على بكالوريوس فى إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان كما انه له خبرات واسعة بمجال الإدارة الإستراتيجية والعلوم التخطيطية وإدارة الأعمال بالشركات .

كما أعلنت شركة القصيم القابضة للإستثمار تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم المهوس كعضواً منتدباً ـ رئيساً تنفيذياً للشركة على ان يكون ذلك إعتباراً من تاريخ 22 / 02 / 2020 م وحتى تاريخ إنتهاء دورة المجلس 21 / 02 / 2023 م .

وتعيين الأستاذ بدر بن حمد القاضي كنائباً لرئيس مجلس الإدارة ينوب عنه فى حال غيابه للدورة الحالية والتي تبدأ من تاريخ 22/02/2020 م وتنتهي في 21/02/2023 م .