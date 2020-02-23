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مُرَادِفات كلمة "أطلال"

أ. د. عبد الله الدايل
عند من يقول بالترادف
قال طرفة بن العبد في مطلع معلَّقته:
لِخَوْلَةَ أطلال بِبُرقةِ ثـَهْمَدِ
تَلُوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهرِ اليدِ
"أطلال" جمع طَلَل، ومن مُرَادِفات كلمة "أَطْلال" كما في المعاجم اللغويَّة: طُلُول، وآثار، وبقايا، وخراب، ودَمَار، ورُسُوم، وهذه المترادفات تدلّ على غزارة ألفاظ اللغة العربية، وتعدّد اللهجات فيها.
والترادف بينها أمر نسبي.
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