مُرَادِفات كلمة "أطلال"

عند من يقول بالترادف
قال طرفة بن العبد في مطلع معلَّقته:
لِخَوْلَةَ أطلال بِبُرقةِ ثـَهْمَدِ
تَلُوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهرِ اليدِ
"أطلال" جمع طَلَل، ومن مُرَادِفات كلمة "أَطْلال" كما في المعاجم اللغويَّة: طُلُول، وآثار، وبقايا، وخراب، ودَمَار، ورُسُوم، وهذه المترادفات تدلّ على غزارة ألفاظ اللغة العربية، وتعدّد اللهجات فيها.
والترادف بينها أمر نسبي.
الناس
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