مُرَادِفات كلمة "أطلال"

عند من يقول بالترادف

قال طرفة بن العبد في مطلع معلَّقته:

لِخَوْلَةَ أطلال بِبُرقةِ ثـَهْمَدِ

تَلُوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهرِ اليدِ

"أطلال" جمع طَلَل، ومن مُرَادِفات كلمة "أَطْلال" كما في المعاجم اللغويَّة: طُلُول، وآثار، وبقايا، وخراب، ودَمَار، ورُسُوم، وهذه المترادفات تدلّ على غزارة ألفاظ اللغة العربية، وتعدّد اللهجات فيها.

والترادف بينها أمر نسبي.