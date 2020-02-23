أمير المدينة المنورة: المركز الشامل للتوحد نموذج ناجح ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية

أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، أن المركز الشامل للتوحد في المدينة المنورة، يعد أحد النماذج الناجحة في الشراكة والبناء بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المشاريع التنموية، ضمن برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأبدى خلال لقائه أعضاء جمعية المدينة للتوحد بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، والمهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع، وعدد من قيادات الشركات الوطنية في المنطقة، تطلعه إلى أن يكون المرفق الجديد جاهزا ومهيأ لاستقبال المستفيدين بالتزامن مع بداية العام الدراسي المقبل.

وثمن الأمير فيصل بن سلمان دور الشركات الوطنية التي قدمت دعما لبرامج الجمعية بقيمة 120 مليون ريال، منوها بالآلية التي اعتمدتها الجمعية في تشغيل وإدارة هذا المرفق بواسطة القطاع الخاص الذي سيقدم خدمات التأهيل والرعاية للمصابين بالتوحد على مستوى المنطقة.

وقدم شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على سرعة التجاوب في تخصيص مبنى مجهز يدعم هذه النوعية من المراكز المتخصصة في المدينة المنورة، بما يضمن الاحترافية في الأداء واستدامة الخدمة وبما يلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.

من جهته، ثمن المهندس عدنان العلوني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، مستوى الدعم الذي تقدمه الشركات الوطنية الرائدة بالمحافظة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز دورها في هذا التوجه والذي يحظى بمتابعة ودعم أمير المنطقة ونائبه.

وأوضح أن مركز التوحد الشامل هو بمنزلة النواة الرئيسة الأولى لمجموعة من المراكز المتخصصة لرعاية المصابين بطيف التوحد التي ستدشن في المنطقة تحت مظلة الجمعية.

يذكر أن المركز الشامل للتوحد بطاقته الاستيعابية التي تصل إلى 300 مستفيد، يعد أحد مخرجات جمعية المدينة للتوحد التي ستتولى الإشراف على سير أعمال المركز بعضوية عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ممثلة في شركات الهيئة الملكية في ينبع.

وتسعى الجمعية إلى إنشاء عدد من المراكز المتخصصة للتشخيص وتقديم خدمات التدخل المبكر للمصابين بطيف التوحد في المنطقة والعمل على تأهيل أسرهم وذويهم من خلال تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية باستخدام أحدث البرامج والأدوات في مجالها.