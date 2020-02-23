سعوديون يحتفون بعام الخط العربي برسومات إبداعية مبتكرة

زينت لوحات جدارية مكتوبة بالخط العربي لرسامين سعوديين عديدا من الشوارع والأحياء في الرياض والخبر وجدة، ضمن احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي 2020.

ومنحت وزارة الثقافة الموهوبين فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب إبداعية مبتكرة، للمساهمة في تحسن الكتابة بالخط العربي بشكل مباشر، ضمن افتخارها بثقافة الخط العربي التي تتجاوز الحدود التقليدية؛ ولا سيما مع تأكيد الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة في أكثر من لقاء أن الخط العربي حضارة وإرث وثقافة وحياة.

ونقلت وزارة الثقافة - عبر حسابها في منصة تويتر أمس - صورا لرسامين سعوديين يتفاعلون مع احتفائها بعام الخط العربي 2020، إذ حظيت هذه الصور بتفاعل مميز من قبل المغردين.

يأتي ذلك في الوقت التي تنظم فيه الوزارة فعالية فنية بعنوان "جداريات الخط العربي" في كل من الخبر والرياض وجدة، يمتزج فيها فن الخط العربي بفنون رسم الجرافيتي، بمشاركة فنانين وخطاطين سعوديين، ضمن برنامج "جودة الحياة" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن الفعالية التي انطلقت من الخبر الكتابة على الجدران والرسم على لوحة جدارية من قبل الفنانين المشاركين، كما تشمل أنشطة وعروضا فنية وموسيقية تفاعلية موجهة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة في تفعيل عام الخط العربي 2020 وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات متنوعة ومبادرات نوعية، تسهم في إبراز الخط العربي، كما تدعم الموهوبين وتمنحهم فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب إبداعية مبتكرة.