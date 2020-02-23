ميزة جديدة من «تويتر» لمكافحة المحتوى المضلل

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ميزة جديدة تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ.

وتتيح الميزة تصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة.

وأوضحت الشبكة أنه أثناء الإبلاغ عن المحتوى، ستطرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة لمنع محاولات استغلال الميزة ضد الآراء المختلفة.