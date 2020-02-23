رغم التجريم .. تهريب «حيوانات كورونا» مستمر

رغم ترجيحات بوجود علاقة بين انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الصين وبعض الحيوانات، لا تزال البلاد تعاني بسبب تجارة وتهريب الحيوانات من أجل الحصول على لحومها وجلودها.

واعتقلت الشرطة الصينية أحد المهربين المشتبه بهم، بعد إلقاء القبض عليه وهو ينقل مجموعة من الحيوانات البرية "الغريبة" النافقة، التي حصل عليها من محمية طبيعية يحظر الصيد فيها جنوبي البلاد، خصوصا في ظل انتشار "كورونا"، بحسب "سكاي نيوز".

واكتشف ضباط الشرطة أن المتهم حاول تهريب 11 من الأيائل الصغيرة النافقة، إضافة إلى ثلاث قطط زباد، المعروف عنها أنها تحمل فيروس "سارس"، الذي قتل مئات الأشخاص عام 2003.

ويعتقد الخبراء أن فيروس "كورونا" الجديد انتقل إلى البشر عن طريق حيوانات برية تباع غذاء في الصين، خاصة الخفافيش والثعابين.

وكان سكان محليون قد أبلغوا ضباط الشرطة في محمية كيانجي الطبيعية، قرب مدينة بوير جنوبي الصين، بشأن السائق المشبوه، وزعموا أنهم شاهدوا شخصا ينقل الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، وفقا لوسائل إعلام محلية.