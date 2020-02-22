تراجع سعر " بيتكوين " وارتفاع " لايتكوين" و"ريبل" واستقرار " إثريوم " مقابل الدولار

هبط سعرعملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.2% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9659 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وذكرت، اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع في المقابل بنسبة 4.2% إلى 76 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1.6% إلى 28 سنت.

واستقر سعر عملة إثريوم دون تغيير عند 262 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1.6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9569 دولار 9725 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 51% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.