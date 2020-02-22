تغريم مصرف "ويلز فارغو" 3 مليارات دولارات بسبب حسابات وهمية

أكدت السلطات الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق بالتراضي يقضي بفرض غرامة قدرها ثلاثة مليارات دولار على المصرف الكاليفورني "ويلز فارغو" لإنهاء ثلاثة تحقيقات أحدها جنائي، حول فتحه حسابات وهمية باسم زبائنه بدون علمهم بين 2002 و2016.

وقالت وزارة العدل في بيان إن "ويلز فارغو اعترف بجمع ملايين الدولارات من الرسوم والفوائد والعمولات لم تكن من حقه واستخدم بطريقة غير مشروعة وبنية سيئة معلومات شخصية وحساسة للزبائن".

وقبيل الإعلان قال مصدران قريبان من الملف لوكالة فرانس برس إن وزارة العدل وسلطة ضبط البورصة أبرما اتفاقا مع المجموعة وسيصدر إعلان وشيك في هذا الشأن.

وقال أحد مساعدي وزير العدل مايكل غرانستون "عندما تقوم شركات بالغش لتكون قادرة على المنافسة، فهي تسبب مشاكل للزبائن ولمنافسيها".

وتتهم السلطات موظفين في المصرف بفتح ملايين الحسابات باسم زبائن لديهم وبدون علم هؤلاء، بين 2002 و2016، لتحقيق الأهداف المحددة للمبيعات.

وتسمي السلطات هذه الممارسة التجارية ب"الغش". وذكرت وزارة العدل في بيان أنها "تشمل استخدام هويات زبائن -- بدون موافقتهم -- لفتح حسابات جارية وحسابات توفير من أجل طلب بطاقات ائتمان مصرفية بأسمائهم بدون إبلاغهم، وحسم الرسوم المرتبطة بهذه البطاقات من حساباتهم".