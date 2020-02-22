محافظ "ساما" : نتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم السبت إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

أدلى الخليفي بتصريحاته خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض حيث يجتمع المسؤولون الماليون من دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر عشرين اقتصاد في العالم، في مطلع هذا الأسبوع لمناقشة السياسات الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال الخليفي للصحفيين على هامش المؤتمر "ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي...التوقعات إن شاء الله إيجابية وسيكون النمو بإذن الله أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص".