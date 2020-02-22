الصين تسجل نحو 400 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

سجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19-" و109 حالات وفاة حتى صباح اليوم السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وبهذا العدد ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل أنحاء الصين إلى حوالي 76288 وحالات الوفاة إلى 2345 منذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وكانت الصين قد اعترفت أمس الجمعة إنه كان هناك نقصا في حصر أعداد المصابين في السجون، حيث قالت بكين إنها أقالت نحو 12 مسؤولا بالسجون ووزارة العدل في ثلاث مقاطعات بسبب ظهور إصابات بفيروس كورنا بها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

اليابان: 8إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 755 حالة

أكدت اليابان اليوم السبت زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس".

وقال مسؤولون محليون إنه جرى تأكيد ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالا في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.

توقعات بارتفاع معدل البطالة في هونج كونج بسبب فيروس كورونا

قال وزير العمل والرفاهية في هونج كونج اليوم السبت إن تفشي فيروس كورونا الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في الجزيرة.

وقال لاو تشي كوانج لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج (آر.تي.إتش.كيه" إن معدل البطالة قد يرتفع من 3.4 بالمئة إلى 5 بالمئة.

ووافق البرلمان في الجزيرة أمس الجمعة على إنشاء صندوق لمكافحة الوباء، برأسمال 30 مليار دولار هونج كونج (3.85 مليار دولار) من أجل مساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بأعمالهم.

وقال الوزير لاو: "الهدف من صندوق مكافحة الوباء بشكل أساسي هو مساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بأعمالهم لأقصى قدر ممكن. وإذا تمكنوا من الاحتفاظ بأعمالهم، يمكن أن يستمر العمل، بدلا من وقفه أو إقالة موظفين".

وشهدت هونج كونج، حيث يوجد 69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس (كوفيد19-) الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن مقاطعة هوبي في الصين هي بؤرة تفشي الفيروس القاتل، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفي شخص في البر الرئيسي حتى الآن ودفع الشركات إلى إغلاق المصانع والمخازن لأسابيع.

سامسونج تغلق مصنعا في كوريا الجنوبية بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن شركة "سامسونج الكترونكس" عملاقة صناعة الالكترونيات العالمية قررت إغلاق مصنع تابع لها في مدينة جومي، بكوريا الجنوبية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الالكتروني لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية إن الإغلاق سيستمر حتى صباح بعد غد الاثنين للحد دون انتشار الفيروس.

يشار إلى أن لدى "سامسونج" خطي انتاج في مدينة جومي، التي تقع على مسافة حوالي 200 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية سول، لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول.

وكانت "سامسونج" نقلت حوالي 50 في المئة من عمليات إنتاج الهواتف المحمولة الخاصة بها إلى فيتنام، ولكنها لا تزال تنتج بعض الأنواع الفائقة في مجمع جومي.

السفينة السياحية "ويستردام" تغادر كمبوديا

غادرت السفينة السياحية ويستردام" ميناء "سيهانوكفيل" الكمبودي ، صباح اليوم السبت، بعد أن رفضت العديد من الدول الآسيوية استقبالها بسبب المخاوف من فيروس كورونا، طبقا لما ذكره مسؤول بالميناء .

وذكر المسؤول لو كيمشون أن السفينة في طريقها إلى انكوراج في ولاية آلاسكا.

وذكرت شركة" كروز لاين هولاند أمريكا" المشغلة للسفينة السياحية في بيان أمس الجمعة أنها ألغت أربع رحلات سياحية آسيوية للسفينة "ويستردام" في آذار/مارس ونيسان/إبريل بسبب "عدم اليقين من الموانئ التي تستقبل السفن السياحية" في المنطقة.

وذكرت شركة "هولاند أمريكا" ووزارة الصحة الكمبودية أن جميع ركاب السفينة "ويستردام" السابقين والطاقم، الذين خضعوا لاختبارات للكشف عن فيروس /كورونا/ أو كوفيد19- تبين عدم إصابتهم بالعدوى الفيروسية.

كانت ماليزيا قد ذكرت مطلع الأسبوع الماضي أن الاختبارات أظهرت إصابة راكبة أمريكية على متن السفينة السياحية، لكنها شُفيت من الفيروس أمس الجمعة.

وتم تسجيل أكثر من 76 ألف إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني ووفاة أكثر من 2300 .

إندونيسيا تدعو مجموعة العشرين إلى البحث في سياسة عالمية لمواجهة كورونا

قالت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني اندراواتي إن بلادها تدعم أي تحرك عالمي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، وحذرت صناع السياسات من التقليل من خطورة الموقف.

جاء ذلك في لقاء للوزيرة مع تليفزيون وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في الرياض اليوم السبت حيث تشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، والتي تنطلق بالعاصمة السعودية اليوم وتستمر يومين.

وقالت الوزيرة الإندونيسية إن على صناع السياسات في العالم ضمان التزامن بين "التوقيت الصحيح والإجراءات الصحيحة."

ووفقا لما ذكرته الوزيرة، تستعد إندونيسيا لإطلاق حزمة إجراءات مالية لتعزيز معدلات الاستهلاك المحلي، بسبب تداعيات تفشي كورونا على السياحة وقطاع التصنيع في البلاد. كما ستزيد جاكرتا التحويلات إلى الأسر محدودة الدخل، وقد تخفض الضرائب على الشركات إذا ما ازداد الموقف سوءا.

وتراجعت صادرات إندونيسيا وواردتها في شهر يناير الماضي، ويكافح القطاع الصناعي من أجل استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام من الصين.

ومن المتوقع أن يزيد العجز في الميزانية العامة للبلاد هذا العام عن نسبة 1.7 في المائة التي وافق عليها البرلمان، ولكنه لن يتجاوز نسبة 3 في المائة المنصوص عليها قانونا.