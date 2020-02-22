بعد 468 يوما .. كاريلي يواجه الهلال

بعد 468 يوما، يتجدد التحدي بين فريق الهلال لكرة القدم، والمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي يتولى حاليا قيادة الاتحاد، بعد أن وقع تعيينه أخيرا بديلا للهولندي تين كات المقال من منصبه لسوء النتائج.

وتحتفظ سجلات التاريخ بمواجهة وحيدة بين الهلال، وكاريلي، الذي كان يتولى حينها تدريب الوحدة، في النصف الأول من الموسم الماضي حيث التقيا ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ونجح الأزرق حينها في الفوز 3 / 0، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وسجل الأهداف كل من ـ سلمان الفرج، البرازيلي كارلوس إدواردو، وسالم الدوسري.

ولم يلتق كاريلي، الهلال إيابا بعد إقالته من منصبه وانتقاله لتدريب كورينثيانز البرازيلي، حيث تعادل الفريقان 1/1 في الرياض وكان زوران ماميتش مدربا للأزرق، حينها في ظل إقالة جيسوس، أيضا.