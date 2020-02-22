المعيوف: الوعد «بطولات»

وعد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال لكرة القدم، الجماهير بمزيد من البطولات خلال الأعوام المقبلة، وقال "جددت عقدي مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام جديدة، وإن شاء الله نعدكم بمزيد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة".

وكانت إدارة نادي الهلال قد جددت عقد المعيوف رسميا، أمس، لمدة ثلاثة أعوام جديدة أي حتى 2023.

وكان المعيوف قد انتقل إلى الهلال قادما من الأهلي في 2016، وحقق وهو مرتدي الشعار الأزرق للدوري السعودي مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، بجانب دوري أبطال آسيا.