الاتحاد .. نقاط الهلال بـ30 ألفا

وعدت إدارة نادي الاتحاد، لاعبي فريقها بمكافأة تصل إلى 30 ألف ريال، لكل لاعب حال الفوز على الهلال، اليوم في كلاسيكو المرحلة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيفقد الاتحاد، خدمات لاعبه الأرجنتيني ليوناردو جيل، بسبب تراكم البطاقات حيث سيعوضه خالد السميري، بينما سيستعيد خدمات التونسي أنيس البدري، الذي أكمل تأهيليه بعد الإصابة التي تعرض لها أخيرا.

ميدانيا، اختتم الاتحاد، تحضيراته للكلاسيكو، تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي عمد على التنويع في المران الأخير الذي عقده الفريق قبل انتقال البعثة إلى الرياض، حيث شمل الجوانب اللياقية والفنية ومن ثم مناورة تطبيقية قسم فيها اللاعبين إلى مجموعتين.